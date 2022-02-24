Внешний долг Грузии незначительно сократился за год

БАКУ /Trend/ - Внешний долг Грузии в январе 2022 года превысил 24,7 миллиарда лари (8,1 миллиарда долларов), что на 3,8 процента меньше показателя аналогичного периода 2021 года (25,7 миллиарда лари, или 7,7 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет министерства финансов Грузии.

По данным отчета, крупнейшими кредиторами Грузии в январе 2022 года были Азиатский банк развития (АБР), Ассоциация международного развития Всемирного банка (МАР), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

При этом в указанный период долг Грузии АБР составил 1,8 миллиарда долларов, МБРР - 1,1 миллиарда долларов, МАР - 819,1 миллиона долларов, ЕИБ - 802,6 миллиона долларов.

Долг Грузии Международному валютному фонду (МВФ) в отчетный период составил 204,5 миллиона долларов в специальных правах заимствования (SDR).

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)