ПЦР-тестирование на коронавирус перестало быть бесплатным в Грузии

С 1 марта ПЦР-тестирование на коронавирус граждан Грузии больше не будет финансироваться в рамках госпрограммы. Об этом сообщает Минздрав страны, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

«1 марта ПЦР-тестирование больше не будет финансироваться в рамках госпрограммы, однако продолжится программа экспресс-тестирования», — проинформировали в Минздраве.

Как пояснили в ведомстве, условия программы тестирования на коронавирус пересмотрели «с учетом текущей эпидемиологической ситуации». В частности, доминирующим остается омикрон-штамм, вызывающий достаточно легкое течение болезни. Одновременно пиковый период заболеваемости уже пройден. Также в Минздраве указывают, что уменьшилось число госпитализаций, и в большинстве случаев заболевание у пациентов протекает легко либо бессимптомно.

Лица с симптомами COVID-19, экспресс-тест которых отрицательный, должны оставаться в изоляции не менее пяти дней. План последующего наблюдения должен быть разработан в соответствии с симптомами и клиническим состоянием.

ПЦР-тестирование продолжится только в стратегических учреждениях, однако будет применяться по мере необходимости.

До сих пор для тестирования граждане должны были обращаться в медицинские учреждения, участвующие в государственной программе. Там им бесплатно делали экспресс-тест. Что касается ПЦР-тестов, то они проводились бесплатно только после соответствующей рекомендации семейного врача.