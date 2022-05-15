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Глава МИД Грузии посетит Брюссель с рабочим визитом 16-18 мая

Грузия Материалы 15 мая 2022 10:20
Глава МИД Грузии посетит Брюссель с рабочим визитом 16-18 мая

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Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 16-18 мая посетит с рабочим визитом Брюссель. Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Илья Дарчиашвили проведет встречи с министрами иностранных дел стран-членов ЕС, которые встречаются в Брюсселе в рамках Совета ЕС по внешним отношениям.

В ходе встреч будут обсуждаться повестка дня европейской интеграции, вопросы, связанные с анкетой Еврокомиссии, заполненной грузинской стороной, а также ситуация с безопасностью в регионе.

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