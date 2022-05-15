Глава МИД Грузии посетит Брюссель с рабочим визитом 16-18 мая

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 16-18 мая посетит с рабочим визитом Брюссель. Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Илья Дарчиашвили проведет встречи с министрами иностранных дел стран-членов ЕС, которые встречаются в Брюсселе в рамках Совета ЕС по внешним отношениям.

В ходе встреч будут обсуждаться повестка дня европейской интеграции, вопросы, связанные с анкетой Еврокомиссии, заполненной грузинской стороной, а также ситуация с безопасностью в регионе.