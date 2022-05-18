Moody's изменило прогноз по росту ВВП Грузии

БАКУ /Trend/ - Прогноз по росту ВВП Грузии в 2022 году снижен до 3,8 процента по сравнению с предыдущим прогнозом в 7,3 процента, сообщили Trend в международном рейтинговом агентстве Moody's Investors Service.

По данным агентства, события в Украине оказывают влияние на экспорт, инвестиции в бизнес и потребительский спрос в Грузии.

В Moody's также считают, что ужесточение ставки рефинансирования Национальным банком Грузии усилит понижательное давление на экономику.

"Экономика Грузии значительно укрепилась в конце прошлого года, и поэтому замедление роста не должно быть чрезмерным, но его ограничат продолжающиеся последствия пандемии", - говорится в сообщении агентства.

Международный валютный фонд (МВФ) объявил о заключении трехлетнего соглашения с Грузией на сумму около 289 миллионов долларов, что поддержит способность страны по смягчению налоговой и бюджетной политики в случае необходимости, считают в Moody's.

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