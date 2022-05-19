Внешнеторговый оборот Грузии вырос за год более чем на треть

БАКУ /Trend/ - Внешнеторговый оборот Грузии (без учета незадекларированной торговли) в январе - апреле 2022 года вырос на 33,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (3,9 миллиарда долларов) - до 5,2 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

По данным ведомства, в январе - апреле 2022 года Грузия увеличила экспорт на 32,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (1,1 миллиарда долларов) – до 1,5 миллиарда долларов.

Грузинский импорт в январе - апреле 2022 года вырос на 33,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (2,7 миллиарда долларов) – до 3,6 миллиарда долларов.

При этом дефицит внешнеторгового баланса Грузии в январе - апреле 2022 года составил два миллиарда долларов (39,6 процента от общего товарооборота).