Премьер-министр Грузии примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили отбыла в Швейцарию, где примет участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По сообщению пресс-службы аппарата правительства, запланированы двусторонние политические встречи Ираклия Гарибашвили на высоком уровне с лидерами разных стран и представителями крупных международных компаний.

В рамках визита запланировано выступление премьер-министра Грузии на соответствующей панельной дискуссии.

В грузинскую делегацию также входят заместитель премьер-министра, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и министр иностранных дел Илия Дарчиашвили.