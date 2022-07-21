Грузия увеличила реэкспорт автомобилей в Кыргызстан почти вдвое

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года реэкспорт автомобилей из Грузии в Кыргызстан составил 8,7 миллиона долларов, что на 81,2 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года (4,8 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

По данным ведомства, в отчетный период реэкспорт автомобилей из Грузии в Кыргызстан в количественном выражении вырос почти в три раза по сравнению с январем - июнем 2021 года - с 536 до 1 525 единиц.

Суммарный реэкспорт автомобилей из Грузии в январе - июне 2022 года в целом составил 191 миллион долларов, что на 6,8 процента меньше показателя аналогичного периода 2021 года (205 миллионов долларов).