TBC Capital спрогнозировал курс лари на 2023 год

TBC Capital представил обновленный обзор макроэкономики Грузии на мероприятии "Макроэкономические ожидания на 2023 год", передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно отчету, до 2022 года активность экономических партнеров Грузии в значительной степени определяла рост экономики страны. В 2022 году это соотношение в значительной степени изменилось под влиянием миграции.

По информации аналитиков, если бы не российско-украинский кризис, экономическая активность в Грузии была бы несколько ниже, чем сейчас, но все же высокой.

"Во многом это было связано с восстановлением традиционного туризма, который стал более умеренным после событий в Украине. Также важной была бы разница с обменным курсом евро-доллара, инфляцией и процентных ставках, кредитной активности и других макроэкономических показателях", – сказано в отчете.

По базовому сценарию реальный темп роста ВВП в 2023 году составляет 3,5%, а в 2024 году – 5,4%. Уровень инфляции постепенно вернется к целевому показателю в 3%: 4% – в 2023 году и 3% – в 2024 году.

Согласно модели обменного курса TBC Capital, предполагается, что лари по отношению к доллару в 2023 году составит – 2,80 GEL/$1, а в 2024 году – 2,70GEL/$1, евро по отношению к лари в 2023 году – 3,11, а в 2024 году – 3,19 являются предположениями.

В 2022 году оборот потребительского сектора (FMCG, уличное питание, фармацевтика, топливо, одежда, строительные материалы, мебель, электроника) увеличился на 34% за счет инфляции, миграции, повышения мобильности, улучшения туризма и экономической деятельности.

Также в текущем году 5% оборота потребительского сектора приходилось на долю мигрантов, а в 2023 году вклад мигрантов снизится до 3%.

Согласно отчету, вклад мигрантов в расходы заметен, особенно в секторах, связанных с жильем: техника, мебель, ремонтные материалы. В 2023 году поведение мигрантов приблизится к поведению местных, однако в отраслях, связанных с покупкой недвижимости, их вклад все равно будет значителен.

Кроме того, с миграцией аналитики связывают и рост показателей жилой недвижимости. В период с января по ноябрь 2022 года стоимость недвижимости выросла на 15%, аренды – на 70%, а продажи выросли на 24%.

Спрос со стороны мигрантов в основном на рынке аренды. За 11 месяцев 2022 года в Тбилиси доля квартир, купленных мигрантами, в общем объеме продаж составляет всего 5%, а доля съемных квартир – 32%.

По ожиданиям TBC Capital, доля мигрантов в проданных квартирах составит 11,5%, а в арендованных квартирах – 18%. Рынок жилой недвижимости продолжит расти в 2023 году, хотя с 2024 года влияние миграции будет отрицательным.

В ноябре продолжился уверенный темп роста доходов от международного туризма, и в целом по сравнению с 11 месяцами 2019 года доходы выросли на 4%.

По информации TBC Capital, в январе-ноябре текущего года загруженность гостиниц составила 51% и превысила средний показатель 2019 года на 4%, что было обусловлено восстановлением туристических визитов, увеличением продолжительности пребывания в Грузии (от 4 до 6 ночей) и активный внутренний туризм.

За 11 месяцев 2022 года средняя цена за сутки в крупных отелях составила 111 долларов, что на 10% ниже цены 2019 года. Ожидаемая среднесуточная стоимость проживания в крупных отелях в 2023 году составляет 124 доллара.