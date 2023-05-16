Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии.

Соответствующее разрешение Агентство гражданской авиации выдало 16 мая. Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет.

"Согласно заявке на полет, поданной авиакомпанией в Агентство гражданской авиации, рейсы будут выполняться с 20 мая с частотой 7 рейсов в неделю", – говорится в сообщении агентства.

Накануне разрешение на выполнение прямых перелетов получила российская авиакомпания "Азимут", она сможет осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузией с 17 мая с частотой семь раз в неделю.

Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпании, в том числе одна грузинская – Georgian Airways.

Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.