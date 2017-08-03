НАТО подтвердила гибель американских военных при нападении в Афганистане

3 августа 2017 13:10 (UTC+04:00)

Действующая в Афганистане миссия НАТО "Решительная поддержка" подтвердила данные о двух погибших американских военнослужащих, сообщив также еще о четырех пострадавших военных при нападении на конвой альянса в афганском Кандагаре, передает РИА Новости.

"Миссия "Решительная поддержка" подтверждает, что двое военнослужащих США погибли, четыре американских солдата получили ранения при атаке на конвой НАТО в провинции Кандагар", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте миссии.

Телеканал Fox News со ссылкой на Пентагон ранее сообщил о двух погибших военнослужащих США. Нападение произошло в среду утром. По данным телеканала Tolo News, террорист-смертник на автомобиле атаковал колонну иностранных сил, направлявшуюся в аэропорт Кандагара.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида".

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка". В том же году в Афганистане усилили влияние боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена во многих странах, в том числе в России), которые озвучили планы сформировать в стране плацдарм для дестабилизации региона и вступили в противостояние с "Талибаном". В апреле 2017 года исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков заявил, что террористы ИГ активно перемещаются из Сирии и Ирака в Афганистан.

Azernews Newspaper
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