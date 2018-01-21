В 2017 году авиакомпании мира перевезли рекордное число пассажиров

В 2017 году авиакомпании всего мира совершили 37 миллионов рейсов и перевезли рекордное число пассажиров. Их услугами воспользовались 4,1 млрд. человек, сообщает Радио ООН со ссылкой на Международную организацию гражданской авиации (ИКАО).

Наибольший прирост пассажиров был у компаний с более низкими ценами на билеты.

Эксперты связывают рост числа авиапассажиров в прошлом году с улучшением экономического положения в мире и со снижением цен на услуги, которое стало возможным благодаря невысокой стоимости авиационного топлива.

На Европу приходится самая большая доля международных пассажирских рейсов – 37 процентов. Перевозчики Северной Америки осуществляют 13 процентов всех международных полетов.

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