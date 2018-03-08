Отправку гумконвоя в Восточную Гуту перенесли из-за обстрелов

8 марта 2018 13:30 (UTC+04:00)

Международные гуманитарные организации приняли решение перенести на более поздний срок отправку гуманитарного конвоя в Восточную Гуту, планировавшуюся на четверг, в связи с участившимися обстрелами со стороны боевиков, сообщил журналистам представитель ЦПВС генерал Юрий Евтушенко, передает РИА Новости.

"Международные гуманитарные организации во взаимодействии с сирийскими властями приняли решение о переносе на более поздние сроки проведения гуманитарного конвоя в населенный пункт Дума, который ранее планировался на утро 8 марта 2018 года. Причиной является активизация обстрелов НВФ "Джебхат ан-Нусра" в сторону правительственных войск и гуманитарного коридора Мухайям Аль-Вафедин", - сказал он.

По словам Евтушенко, после стабилизации обстановки оказание гуманитарной помощи возобновится.

Центр по примирению враждующих сторон со своей стороны обеспечил все приготовления для безопасного проведения конвоя.

Конвой международных гуманитарных организаций из 15 автомобилей с продуктами питания и медикаментами должен был отправиться в четверг с пункта пропуска в населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин. Предыдущая гуманитарная акция при поддержке ЦПВС состоялась в понедельник - тогда конвой из 45 грузовиков и мобильного госпиталя доставил 247 тонн гуманитарного груза в город Дума. По итогам акции боевики выпустили 13 мирных жителей, пятеро из которых дети.

Десятая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в четверг в 9.00 по местному времени (10.00 мск). Ранее членам НВФ и их семьям было предложено воспользоваться гуманитарным коридором. По информации сирийских военных, часть боевиков всерьёз рассматривают возможность выхода из района, другие же расценивают это как измену.

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