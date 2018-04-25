Airbus и Dassault договорились о совместной разработке нового истребителя - СМИ

Авиаконцерн Airbus и французская компания Dassault Aviation достигли принципиальной договоренности по совместной разработке европейского перспективного истребителя. Об этом, как сообщило агентство AFP, было объявлено на Международной авиационно-космической ярмарке ILA-2018 в Берлине, передает ТАСС.

Как заявили участники проекта, он "объединили свои силы для разработки и производства перспективной системы воздушного боя (Scaf)" к 2040 году. "Мы готовы и говорим нашим министерствам обороны, и нашим властям: мы готовы, теперь за дело", - приводит агентство слова генерального директора Dassault Aviation Эрика Трапье.

Основной европейской боевой единицей является многоцелевой истребитель четвертого поколения Typhoon, созданный международным консорциумом Eurofighter. Самолет, первый полет которого состоялся еще в 1994 году, состоит на вооружении ВВС стран - участниц проекта: Германии, Великобритании, Италии и Испании.

В настоящее время истребитель Typhoon проходит модернизацию, которая направлена на повышение степени его универсальности, она завершится к началу 2020-х годов. Предполагается интеграция ракеты класса "воздух - воздух" большой дальности действия Meteor, крылатой ракеты Storm Shadow, ракеты класса "воздух - земля" Brimstone 2, конформных топливных баков, шлема летчика Striker II, активной фазированной антенной решетки для РЛС, новых нейросетей для повышения точности применения вооружения.

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