Airbus и Dassault договорились о совместной разработке нового истребителя - СМИ

25 апреля 2018 18:35 (UTC+04:00)

Авиаконцерн Airbus и французская компания Dassault Aviation достигли принципиальной договоренности по совместной разработке европейского перспективного истребителя. Об этом, как сообщило агентство AFP, было объявлено на Международной авиационно-космической ярмарке ILA-2018 в Берлине, передает ТАСС.

Как заявили участники проекта, он "объединили свои силы для разработки и производства перспективной системы воздушного боя (Scaf)" к 2040 году. "Мы готовы и говорим нашим министерствам обороны, и нашим властям: мы готовы, теперь за дело", - приводит агентство слова генерального директора Dassault Aviation Эрика Трапье.

Основной европейской боевой единицей является многоцелевой истребитель четвертого поколения Typhoon, созданный международным консорциумом Eurofighter. Самолет, первый полет которого состоялся еще в 1994 году, состоит на вооружении ВВС стран - участниц проекта: Германии, Великобритании, Италии и Испании.

В настоящее время истребитель Typhoon проходит модернизацию, которая направлена на повышение степени его универсальности, она завершится к началу 2020-х годов. Предполагается интеграция ракеты класса "воздух - воздух" большой дальности действия Meteor, крылатой ракеты Storm Shadow, ракеты класса "воздух - земля" Brimstone 2, конформных топливных баков, шлема летчика Striker II, активной фазированной антенной решетки для РЛС, новых нейросетей для повышения точности применения вооружения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Мексиканская авиакомпания подписала соглашение о покупке 80 самолетов Airbus
Другие страны 17 января 03:21
Airbus обошел Boeing по числу полученных заказов на самолеты в 2017 году
Бизнес 15 января 14:29
Китай закупит у Airbus 184 самолета
Европа 10 января 12:10
В небе над Германией Airbus A380 "нарисовал" новогоднюю ель
В мире 14 декабря 2017 13:24
Авиакомпания Delta Air Lines закупит у Airbus 100 пассажирских самолетов
Другие страны 14 декабря 2017 04:02
Airbus выплатит около $9 миллионов за авиакатастрофу в Бразилии в 2007 году
Другие страны 12 декабря 2017 06:28
«Узбекистон хаво йуллари» приобретет новые самолеты
Центральная Азия 23 октября 2017 09:04
Самый крупный авиалайнер в мире "занесло" при посадке (ВИДЕО)
В мире 6 октября 2017 20:19
Airbus DC GEO Hungary завершила свою миссию в Азербайджане
ИКТ 2 августа 2017 10:16
Иран подписал с Airbus контракт на поставку 100 авиалайнеров
Экономика 22 декабря 2016 20:03
Иранская авиакомпания договорилась с Airbus о покупке 100 авиалайнеров
Экономика 18 декабря 2016 21:59
США выдали лицензии на экспорт в Иран пассажирских самолетов Airbus
Политика 21 сентября 2016 19:10
Иран планирует в скором времени завершить сделку с Airbus
Экономика 25 августа 2016 14:20
Иран и Airbus заключили историческую сделку
Экономика 28 января 2016 21:38
Иран и Airbus готовятся подписать соглашение по закупке самолетов
Политика 24 января 2016 11:14
Иран планирует закупать самолеты Boeing и Airbus десятками в год
Экономика 3 августа 2015 06:02
Казахстанская «Эйр Астана» подписала контракт на поставку 7 новых Airbus
Бизнес 17 июня 2015 16:21
Казахстанская авиакомпания планирует до 2018 года приобрести новые самолеты
Бизнес 16 марта 2015 17:18