Западная коалиция завершила крупные боевые операции против ИГ в Ираке

30 апреля 2018 20:41 (UTC+04:00)

Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство" заявила о завершении крупных боевых операций против террористов в Ираке, передает РИА Новости.

"Штаб командования совместными наземными силами прекратил сегодня свою работу в Багдаде, символизируя конец крупных боевых операций против ИГ в Ираке и изменение состава и задач коалиции", - говорится в сообщении коалиции.

В заявлении напоминается, что командование занималось поддержкой иракских сил безопасности в борьбе с ИГ, которая велась с 2014 года.

Теперь силы коалиции сосредоточатся на "подготовке и развитии самодостаточных возможностей Ирака в области безопасности".

США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ в Ираке, а также в Сирии, где они действуют без разрешения официальных властей страны.

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