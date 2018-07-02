Лопес Обрадор де-факто победил на выборах президента Мексики

Кандидат от коалиции левых сил "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор де-факто победил на состоявшихся в воскресенье выборах президента Мексики задолго до окончания официального подсчета голосов, передает ТАСС.

Вскоре после закрытия участков для голосования на всей территории страны его соперники по президентской гонке - Рикардо Анайя, Хосе Антонио Мид и Хайме Родригес Кальдерон - признали свое поражение.

На данный момент, согласно данным "Программы получения предварительных итогов голосования" Национального избирательного института, Лопес Обрадор набирает 46,9% голосов после обработки данных с 1310 из 156,6 тыс. участков. Его ближайший преследователь, претендент от коалиции "Вперед, ради Мексики" Рикардо Анайя, получает 26,95%. Третью и четвертую позицию заняли Хосе Антонио Мид и Хайме Родригес Кальдерон с результатами в 17,44% и 5,94% соответственно.

Мид, представлявший коалицию "Все за Мексику", ядром которой стала Институционно-революционная партия (ИРП), первым признал свое поражение. Представители ИРП руководили Мексикой на протяжении многих десятилетий прошлого века, в ряды этой партии входит и действующий президент Энрике Пенья Ньето.

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