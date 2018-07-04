Швеция и Кувейт созвали экстренное заседание СБ ООН по ситуации на юго-западе Сирии

4 июля 2018 04:21 (UTC+04:00)

Швеция и Кувейт созвали внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией на юго-западе Сирии. Об этом, как передает ТАСС, сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на постпредство Швеции при всемирной организации.

По его данным, заседание должно пройти утром в четверг. Швеция в июле председательствует в Совбезе.

Россия, Иордания и США в июле 2017 года согласовали создание на юго-западе Сирии зоны деэскалации, которая включила три самые южные провинции страны: Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. В последние месяцы ситуация там осложнилась.

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