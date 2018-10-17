Twitter опубликовал базу аккаунтов, подозреваемых в распространении дезинформации

17 октября 2018 22:36 (UTC+04:00)

Социальная сеть Twitter опубликовала 10 млн сообщений-твитов с учетных записей, подозреваемых в распространении дезинформации. Об этом, как передает ТАСС, говорится в сообщении, размещенном в среду на официальном сайте социальной сети.

Как отмечается в пресс-релизе, большинство учетных записей (3841 из 4611), вызвавших подозрение у администраторов сети, связаны с российской компанией "Агентство интернет-исследований". Американский спецпрокурор Роберт Мюллер обвиняет эту фирму в попытках повлиять на кампанию по выборам президента США в 2016 году. Она была внесена в санкционные списки США.

"Руководствуясь принципом прозрачности, а также с целью лучше понять иностранное влияние и информационные кампании, мы публикуем полный архив твитов, связанных с двумя ранее раскрытыми информационными операциями, - говорится в заявлении. - Мы раскрываем эти данные, чтобы поощрить открытые исследования ученых по всему миру". В пресс-релизе Twitter говорится, что учетные записи, сообщения которых публикует сеть, якобы могут быть связаны с вмешательством в американские выборы в 2016 году.

Власти США, а также СМИ регулярно выступают с неподкрепленными никакой фактологической базой обвинениями в отношении России в использовании социальных сетей и других интернет-сервисов с целью повлиять на те или иные американские политические или социальные процессы. В том числе спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году.

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