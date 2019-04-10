В районе Нью-Йорка ввели режим ЧС из-за кори

Власти Нью-Йорка объявили чрезвычайную ситуацию в одном из районов Бруклина в связи с 300 зафиксированными случаями заболевания корью, заявил мэр города Билл де Блазио, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы объявляем чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в Уильямсберге (район Бруклина) в связи с тем, что поступили данные о 300 случаях кори в нашем городе, большинство из которых сосредоточено в Бруклине", - написал городской глава в своем официальном аккаунте в Twitter.

При этом он призвал родителей непривитых детей в этом районе сделать вакцинацию, отметив, что "вакцины (от кори) безопасны и эффективны". "Если вы отказываетесь от вакцины, вас будут штрафовать. Мы должны защищать наших детей и наши семьи", - отметил мэр.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

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