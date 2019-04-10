Ученые предложили способ выявления рассеянного склероза

Сибирские ученые предложили быстрый и недорогой способ выявления рассеянного склероза на основе аптамеров и биолюминесцентных белков, для проведения анализа пациенту будет достаточно сдать кровь, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Рассеянный склероз - аутоиммунное заболевание, сбой в том, как иммунная система охраняет мозг: там происходит сбой, и иммунная система начинает атаковать мозг. Заболевание обычно проявляется в нарушении зрения, слабости мышц, нарушении чувствительности и координации движений. В целом клинические проявления рассеянного склероза очень разнообразны, из-за чего постановка диагноза часто затрудняется.

Специалисты отмечают, что ранняя диагностика и своевременное лечение могут замедлить развитие заболевания и улучшить жизнь пациента. На данный момент способы определения рассеянного склероза сложны и не всегда доступны. Для выявления и подтверждения диагноза обычно проводят магнитно-резонансную томографию и анализ спинномозговой жидкости – дорогостоящие, сложные и занимающие много времени методы. Ученые предложили выявлять заболевание с помощью РНК аптамеров и биолюминисцентных белков.

По их данным, аптамеры – синтезированные в лаборатории ДНК или РНК молекулы, которые могут распознавать и соединяться с конкретными молекулами-мишенями. В данном анализе мишенью выступают патогенные аутоантитела, которые атакуют миелин своего же организма. Когда аптамер находит в крови пациента клетку-мишень, он связывается с ней. Сама по себе совокупность связанного аптамера и мишени никак себя не проявляет.

"Чтобы выявить полученные комплексы, было предложено предварительно "пометить" аптамер биолюминесцентным белком обелином, который способен светиться. В случае, если мишень не была обнаружена, свечение не возникает. Исследование проводилось на 177 пробах крови здоровых и больных людей с подтвержденным диагнозом. Сращение аптамера и биолюминисцентного белка позволяет молекулам быть чувствительнее к мишени и обнаруживать ее быстрее", - говорится в сообщении.

Исследования показали, что распознавание здоровых пациентов с отрицательными показателями составляет 96%. Вероятность того, что пациенты с положительными результатами действительно имеют заболевание – 52%. Тест пока еще не способен различать стадии болезни.

"Мы полагаем, что в будущем, после доработки нашей тест-системы, станет возможным распознавать рассеянный склероз, следить за его протеканием и оценивать эффективность используемой терапии. Сейчас для этого используют сложные и дорогостоящие методы. По сравнению с этим диагностика по крови проще, быстрее и выгоднее", - цитирует пресс-служба научного сотрудника Института биофизики КНЦ СО РАН Василису Красавицкую.

По ее словам, при этом исследование МРТ так и останется основным методом постановки диагноза. Предлагаемый анализ будет удобным дополнительным инструментом, пригодным, в том числе и для широкого первичного обследования пациентов.

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