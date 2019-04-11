Вооруженные силы Нигерии эвакуировали целый город из-за военной операции

Вооруженные силы Нигерии без предупреждения эвакуировали город Джакана на северо-востоке страны с населением около 10 тысяч человек в связи с планируемым проведением в этом районе операции против боевиков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как говорится в заявлении ООН, соответствующее распоряжение выпустили вооруженные силы страны вечером в понедельник, 8 апреля. По данным всемирной организации, вынужденное перемещение коснулось до 10 тысяч мирных жителей, которых без предварительного предупреждения посреди ночи перевезли на автобусах и грузовиках в лагерь для внутренне перемещенных лиц. По данным военных, людей эвакуировали "из соображений безопасности" в преддверии запланированной операции в этом районе.

"Весь город Джакана был опустошен, люди были вынуждены перемещаться в Майдугури, и у них было очень мало времени на сбор личных вещей. Некоторые прибыли в Майдугури ни с чем, даже без обуви", - заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Нигерии Эдвард Каллон. Координатор ООН призвал правительство страны "предоставить гуманитарную помочь и защитить до 10 тысяч женщин, мужчин и детей, которые были вынуждены переселяться в Майдугури".

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

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