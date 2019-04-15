На юге Пакистана из-за пыльной бури погиб человек

По меньшей мере один человек погиб и десять получили ранения в результате песчано-пыльной бури в Пакистане, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Сильная буря началась в районе города Карачи на юге Пакистана в воскресенье ночью и продолжилась в понедельник. В результате сильных порывов ветра были повалены деревья в некоторых районах города.

Сообщается, что один человек погиб после того, как на него упало дерево. Как сообщили источники телеканала, десять человек, включая пять учащихся школы, пострадали из-за обрушения крыш зданий вследствие сильного ветра.

По словам представителя местной метеорологической службы, в ночь с воскресенья на понедельник порывы ветра достигали скорости 18 метров в секунду. При этом видимость не превышала 500 метров.

Как сообщает телеканал, из-за бури несколько рейсов из международного аэропорта Джинна в Карачи были отменены или задержаны.

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