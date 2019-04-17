Число погибших из-за ливней в Пакистане возросло до 39 человек

17 апреля 2019 09:56 (UTC+04:00)

Число погибших в результате сильных дождей в пакистанских провинциях Пенджаб, Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва увеличилось до 39 человек, 135 получили ранения, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось, что из-за обильных дождей и песчано-пыльной бури в городе Карачи и его окрестностях погибли 25 человек.

По данным управления, в результате сильных дождей около 80 домов получили повреждения. В городе Фейсалабад стихия вызвала отключения электроэнергии. Сейчас подача электричества возобновлена, отмечает телеканал.

Сильная буря началась в районе города Карачи на юге Пакистана в воскресенье ночью и продолжилась в понедельник. В результате сильных порывов ветра были повалены деревья и электрические столбы в некоторых районах города. Ведутся работы по расчистке улиц для возобновления дорожного движения.

По данным метеорологов, больше всего осадков выпало в Исламабаде. Синоптики отмечают, что в городе, а также в провинции Пенджаб дожди, сопровождающиеся порывистым ветром, и пыльные бури с грозой продолжатся.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Пакистане не менее 11 человек погибли в ДТП с микроавтобусом
В мире 16 апреля 17:45
Более 110 тыс. человек в мире заболели корью за первые три месяца 2019 года
В мире 16 апреля 09:33
SOCAR о поставках нефтепродуктов в Пакистан
Энергетика 16 апреля 07:24
Пакистан и МВФ согласовали пакет финансовой помощи на $6-8 млрд
Другие страны 16 апреля 00:18
Число погибших в результате боевых действий в Ливии возросло до 147
В мире 15 апреля 12:00
В Бразилии число погибших при обрушении зданий возросло до девяти
В мире 15 апреля 11:49
Лента новостей
США не должны думать, что Турция примет все их требования – посол
Турция 10:11
В Израиле заработает новая ветка железной дороги
В мире 10:09
Пасхальный базар в Баку (ФОТО)
Культура 10:04
Ученые нашли экзопланету в двухзвездной системе Kepler-47
В мире 10:03
Великолепное перевоплощение Евгения Князева в "Пиковой даме" на сцене Центра Гейдара Алиева (ФОТО)
Общество 10:00
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций
Нагорно-карабахский конфликт 09:49
Ученые назвали признак преждевременной смерти у мужчин
В мире 09:43
Официальный курс маната к мировым валютам на 17 апреля
Финансы 09:40
Золотые слитки в Азербайджане дешевеют
Финансы 09:39