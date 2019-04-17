Число погибших из-за ливней в Пакистане возросло до 39 человек

Число погибших в результате сильных дождей в пакистанских провинциях Пенджаб, Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва увеличилось до 39 человек, 135 получили ранения, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось, что из-за обильных дождей и песчано-пыльной бури в городе Карачи и его окрестностях погибли 25 человек.

По данным управления, в результате сильных дождей около 80 домов получили повреждения. В городе Фейсалабад стихия вызвала отключения электроэнергии. Сейчас подача электричества возобновлена, отмечает телеканал.

Сильная буря началась в районе города Карачи на юге Пакистана в воскресенье ночью и продолжилась в понедельник. В результате сильных порывов ветра были повалены деревья и электрические столбы в некоторых районах города. Ведутся работы по расчистке улиц для возобновления дорожного движения.

По данным метеорологов, больше всего осадков выпало в Исламабаде. Синоптики отмечают, что в городе, а также в провинции Пенджаб дожди, сопровождающиеся порывистым ветром, и пыльные бури с грозой продолжатся.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.