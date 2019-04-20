Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд

20 апреля 2019 00:03 (UTC+04:00)

Состояние американского предпринимателя Билла Гейтса превысило отметку $100 млрд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил журнал Forbes, это произошло 16 апреля в связи с ростом стоимости акций основанной им компании Microsoft в преддверии скорой публикации ее финансового отчета.

В списке богатейших людей мира по версии Forbes Гейтса опережает только глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос. Его состояние на данный момент журнал оценивает примерно в $153 млрд.

Как отмечает издание, Гейтс не в первый раз становится обладателем 12-значной суммы. В частности, это было зафиксировано в 1999 году.

Гейтс родился в 1955 году в Сиэтле (штат Вашингтон). В подростковом возрасте он увлекся программированием и в 13 лет создал свою первую программу - игру "крестики-нолики". В 1975 году вместе с приятелем Полом Алленом основал компанию по разработке программного обеспечения для персональных компьютеров, ставшую впоследствии известной как Microsoft. В возрасте 31 года Гейтс стал миллиардером.

Forbes впервые назвал его богатейшим человеком на планете в 1996 году, в дальнейшем он многократно возглавлял этот рейтинг.

Гейтс активно занимается благотворительностью. Совместно с супругой Мелиндой он владеет названным в их честь фондом, главная цель которого - улучшение системы здравоохранения, борьба с голодом, повышение уровня образования в развивающихся странах. В октябре 2018 года Forbes поместил Билла и Мелинду Гейтс на вторую строчку рейтинга самых щедрых американцев: за 2017 год они пожертвовали на благотворительность $2,5 млрд. В 2005 году за активную благотворительную деятельность супруги были удостоены звания "Человек года", присуждаемого авторитетным еженедельником Time.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Состояние Билла Гейтса превысило сто миллиардов долларов
В мире 19 апреля 14:17
Microsoft может внедрить образовательную программу Imagine Academy в Узбекистане
Бизнес 11 марта 14:55
Билл Гейтс заявил, что введение налога на роботов позволит сохранить рабочие места
В мире 4 ноября 2018 09:22
Билл Гейтс пожертвует $12 млн на разработку новой вакцины от гриппа
США 29 апреля 2018 02:39
Билл Гейтс предупредил об опасности криптовалют
Бизнес 28 февраля 2018 16:50
Билл Гейтс захотел платить больше налогов
США 19 февраля 2018 04:16
Лента новостей
МИД Турции осудил президента Франции
Турция 01:08
Экс-президент Перу в предсмертной записке заявил о своей невиновности
Другие страны 00:37
В России в результате пожаров пострадали 17 человек
Россия 19 апреля 23:50
Азербайджан, Туркменистан и Турция будут сотрудничать в сфере альтернативной энергетики (ФОТО)
Энергетика 19 апреля 23:30
В Азербайджане ожидаются дождливые выходные
Общество 19 апреля 23:11
В проправительственном митинге в Белграде приняли участие около 150 тыс. человек
Европа 19 апреля 23:11
Физики из Швейцарии превратили кипяток в лед, не тратя на это энергии
В мире 19 апреля 22:53
Тереза Мэй выступила в качестве ассистента во время спортивного состязания
Европа 19 апреля 22:41
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с выставкой детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, обитателей социальных учреждений (ФОТО)
Общество 19 апреля 22:16