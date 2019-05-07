У берегов Испании спасли более 200 мигрантов

7 мая 2019 15:30 (UTC+04:00)

Гражданская Гвардия и Служба спасения на море Испании спасли более 200 нелегальных мигрантов, пытавшихся на лодках добраться до европейских берегов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Четыре лодки были обнаружены в районе мыса Трафальгар. "Всего речь идет о 205 людях, из которых 35 несовершеннолетние", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Гражданской Гвардии. Мигранты были доставлены в порт Альхесираса. Большинство из них – мужчины, выходцы из стран Магриба.

С начала года через Средиземное море в Испанию добрались почти 8 тысяч мигрантов, 137 погибли. Общее число мигрантов, которые пересекли Средиземное море на пути в Европу с 1 января по 1 мая, составило 16 806 человек, 410 погибли, свидетельствуют данные Международной организации по миграции.

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