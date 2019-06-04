В Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными в мире плодами

4 июня 2019 11:48 (UTC+04:00)

Японские селекционеры вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, достигающими в диаметре около 3 сантиметров, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Сорт, который получил название "Красный король Ямагаты", был выращен в одноименной префектуре Ямагата. По данным телеканала, целью производителя было получить плоды достаточно большого размера, так как вне Японии именно такой вид плодов вишни наиболее популярен.

Селекционерам удалось вывести сорт вишни, в котором плоды достигают в размере около 3 сантиметров и являются самыми крупными в мире.
Начало продаж вишни этого сорта за границу, в частности, в Китай и Южную Корею, ожидается примерно через три года.

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