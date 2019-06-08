Ученые назвали способ понизить артериальное давление

8 июня 2019 13:54 (UTC+04:00)

"Неэффективный", а также недостаточный ночной сон приводит к повышению показателей артериального давления, считают ученые из Аризонского университета, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Пресс-релиз исследования опубликован на сайте учебного заведения, сама работа появится в журнале Psychosomatic Medicine.

К такому выводу ученые пришли, проведя эксперимент с участием 300 человек в возрасте 21-70 лет, не жаловавшихся на проблемы с сердцем. Участники в течение двух дней носили специальный прибор, который замерял их артериальное давление каждые 45 минут. На ночь они надевали на запястье устройство, определявшее "эффективность" фаз сна и подсчитывавшее его количество.

По итогам опыта выяснилось, что у испытуемых, которые спали "хуже", на следующий день повышалось систолическое давление.

Считается, что граница нормы артериального давления находится в районе 120/80 миллиметров ртутного столба. Оптимальным же количеством сна медики называют 6-9 часов в сутки.

Как отмечают ученые, хронический недостаток сна может привести к развитию гипертонической болезни, стрессу и снижению уровня инсулина. Чтобы возможных последствий при наличии проблем со сном, авторы исследования советуют зашторивать окна на ночь и не держать в спальне смартфоны и другую технику с яркими дисплеями.

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