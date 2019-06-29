КНДР положительно оценила идею встречи Ким Чен Ына и Трампа на границе двух Корей

29 июня 2019 08:46 (UTC+04:00)

КНДР положительно относится к предложению президента США Дональда Трампа провести встречу с лидером республики Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне (ДМЗ), разделяющей две Кореи, однако официального предложения на этот счет от американской стороны пока не поступало. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении МИД КНДР, которое в субботу опубликовало агентство ЦТАК.

"Это очень интересная идея, однако мы не получали официального предложения на этот счет", - говорится в заявлении. В нем также подчеркивается, что если такая встреча состоится, то "она станет хорошей возможностью для улучшения двухсторонних отношений" между КНДР и США.

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