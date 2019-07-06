На Аляске установилась рекордная жара

В американском штате Аляска, который частично находится в Северном полярном круге, зафиксированы рекордные температуры, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

В крупнейшем городе Анкоридж температура поднялась до 32 градусов Цельсия. Предыдущий рекорд составлял немногим более 29 градусов, это произошло в 1969 году.

В других районах Аляски также устанавливаются температурные рекорды.

Ученые констатируют, что жара пока не уходит из северного штата, людям рекомендуют меньше находиться на солнце и пить больше воды. Орнитологи уже отмечают гибель птиц: в частности, тупики умирают от голода, так как рыба уходит дальше от мест их обитания из-за потепления воды.

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