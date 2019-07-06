На Аляске установилась рекордная жара

6 июля 2019 18:58 (UTC+04:00)

В американском штате Аляска, который частично находится в Северном полярном круге, зафиксированы рекордные температуры, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

В крупнейшем городе Анкоридж температура поднялась до 32 градусов Цельсия. Предыдущий рекорд составлял немногим более 29 градусов, это произошло в 1969 году.

В других районах Аляски также устанавливаются температурные рекорды.

Ученые констатируют, что жара пока не уходит из северного штата, людям рекомендуют меньше находиться на солнце и пить больше воды. Орнитологи уже отмечают гибель птиц: в частности, тупики умирают от голода, так как рыба уходит дальше от мест их обитания из-за потепления воды.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На Аляске зафиксировали рекордную жару
США 03:19
На Аляске самолет врезался в гору
США 30 июня 04:40
Иностранных наблюдателей на учениях с участием авианосной группы на Аляске нет
В мире 18 мая 10:33
На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов
Другие страны 14 мая 07:06
Два гидросамолета потерпели крушение на Аляске
В мире 14 мая 04:54
На северо-западе Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,5
США 7 марта 03:27
Лента новостей
Эрдоган и Путин обсудили кризис в Ливии
Турция 19:36
Путин отметил уникальность музеев в Архангельской области
В мире 19:27
В Польше три человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме
В мире 19:05
Эльмар Мамедъяров провел ряд двусторонних встреч в рамках 14-го саммита Тихоокеанского альянса
Политика 18:36
Европейский регулятор обнаружил проблему в Boeing 737 MAX
В мире 18:23
В рамках сессии ЮНЕСКО прошли обсуждения на тему "Достижение мира через наследие"(ФОТО)
Политика 18:13
Грузия провела конференцию по твиннинг-проекту
Бизнес 18:00
Узбекско-корейское СП закупает запчасти для компрессора
Тендеры 17:58
Древний бирманский город Баган занесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (ФОТО)
Общество 17:49