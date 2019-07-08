В ООН прокомментировали превышение Ираном уровня обогащения урана

Превышение Ираном уровня обогащения урана, допустимого СВПД, не поможет сохранить план, сказал на брифинге журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Эта возможность предоставляется ИРИ в соответствии с параграфом 26 СВПД. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

"Да, генеральному секретарю известно о заявлении, что Иран, возможно, начал обогащать уран, превышая ограничения в 3,67%, установленные СВПД. В случае подтверждения (этих данных - ред.) такие действия со стороны Исламской Республики Иран не помогут ни сохранить план, ни обеспечить ощутимые экономические выгоды для иранского народа", - сказал Хак.

Хак добавил, что "он (генсек) призывает Исламскую Республику Иран продолжать выполнять все свои обязательства в ядерной сфере в соответствии с СВПД, тогда как стороны продолжают искать пути преодоления серьезных вызовов, стоящих перед страной".

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