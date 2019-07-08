В ООН прокомментировали превышение Ираном уровня обогащения урана

8 июля 2019 22:56 (UTC+04:00)

Превышение Ираном уровня обогащения урана, допустимого СВПД, не поможет сохранить план, сказал на брифинге журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Эта возможность предоставляется ИРИ в соответствии с параграфом 26 СВПД. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

"Да, генеральному секретарю известно о заявлении, что Иран, возможно, начал обогащать уран, превышая ограничения в 3,67%, установленные СВПД. В случае подтверждения (этих данных - ред.) такие действия со стороны Исламской Республики Иран не помогут ни сохранить план, ни обеспечить ощутимые экономические выгоды для иранского народа", - сказал Хак.

Хак добавил, что "он (генсек) призывает Исламскую Республику Иран продолжать выполнять все свои обязательства в ядерной сфере в соответствии с СВПД, тогда как стороны продолжают искать пути преодоления серьезных вызовов, стоящих перед страной".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Йемене более 460 тыс. человек заболели холерой в результате новой вспышки эпидемии
Арабские страны 21:55
В МАГАТЭ подтвердили, что уровень обогащения урана в Иране превысил 3,67%
В мире 21:11
Главы МИД Евросоюза на плановой встрече 15 июля обсудят ядерную деятельность Ирана
Другие страны 17:28
Число пострадавших от землетрясения на юго-западе Ирана достигло 64
Иран 17:03
В ООН обеспокоены условиями в центрах содержания мигрантов в США
Другие страны 16:47
В Китае назвали давление США главной причиной ситуации вокруг Ирана
Другие страны 16:12
Лента новостей
В Сумгайыте стартовал молодежный проект «Летняя школа» (ФОТО)
Общество 23:17
Президент Совета Европейского союза Дональд Туск прибыл с визитом в Азербайджан
Политика 23:00
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с детьми, получающими лечение в ряде медицинских учреждений Баку (ФОТО)
Общество 22:43
Гравитационные волны углубили загадку расширения Вселенной
В мире 22:29
Помпео заявил о необходимости пересмотра роли прав человека во внешней политике США
США 22:12
В Йемене более 460 тыс. человек заболели холерой в результате новой вспышки эпидемии
Арабские страны 21:55
В Греции представили новое правительство
Европа 21:41
Добыча нефти в США побила новый рекорд
США 21:20
В МАГАТЭ подтвердили, что уровень обогащения урана в Иране превысил 3,67%
В мире 21:11