Японский зонд "Хаябуса-2" совершил посадку на астероид

11 июля 2019 07:36 (UTC+04:00)

Зонд Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) "Хаябуса-2" совершил успешную посадку на поверхность астероида Рюгу, находящегося в 250 млн км от Земли, сообщает агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

По заявлению JAXA, целью полета является исследование образцов грунта с астероида. Предполагается, что это даст новую информацию по вопросу о происхождении жизни и эволюции Солнечной системы.

Отмечается, что аппарат соберет пробы грунта под поверхностью астероида. Kyodo подчеркивает, что прежде из-под поверхности астероидов образцы еще никогда не брали.

В феврале "Хаябуса-2" уже совершал посадку на Рюгу, но тогда зонд собрал образцы грунта с поверхности астероида.

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