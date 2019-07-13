МИД Мексики обвиняет сериалы про наркомафию в ухудшении имиджа страны

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард считает, что имидж страны в мире ухудшается из-за набирающих все больше популярности сериалов про наркомафию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня имидж Мексики во всем мире видится через сериалы про наркомафию. Я вам это говорю, потому что мне об этом сообщали премьер-министры, высокие чиновники всего мира. Для нас это совсем несправедливо", – заявил Эбрард в ходе заседания совета по туристической дипломатии.

По словам главы МИД, предстоит большая работа, чтобы переломить эту тенденцию. "Нам предстоит многое сделать в социальных сетях и с сериалами, Мексика должна продвигать другие ценности, это возможно и должно быть сделано, и мы хотим это сделать", - заявил Эбрард.

В последние годы сериалы про наркомафию, в том числе в Мексике, пользуются все большим спросом по всему миру. К ним можно отнести несколько сезонов сериала "Чапо" (Коротышка) про знаменитого наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру, сериал "Королева юга" и два сезона знаменитого сериала "Нарко".

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