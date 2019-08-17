В Китае при взрыве газа погибли четыре человека

Четыре человека погибли и 16 получили ранения в результате утечки газа и последовавшего за ней взрыва в одном из ресторанов в городе Бэйпяо провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Об этом сообщила в субботу газета "Хуаньцю шибао", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, ЧП произошло в пятницу в 19:40 по местному времени. На месте инцидента работают полиция и представители властей. Состояние трех из пострадавших оценивается как тяжелое. Ведется следствие.

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