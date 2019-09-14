Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Хамза бен Ладен, сын уничтоженного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, ликвидирован в результате спецоперации США. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-службой Белого дома заявлении президента США Дональда Трампа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хамза бен Ладен, который занимал высокое положение в "Аль-Каиде" и был сыном бен Ладена, убит в результате контртеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана", - сообщается в заявлении.

"Потеря Хамзы бен Ладена не только лишит "Аль-Каиду" важных лидерских качеств и символической связи с его отцом, но и подорвет важные тактические действия группировки. Хамза бен Ладен отвечал за планирование и работу с различными террористическими группировками", - отметил президент США.

Ранее газета The New York Times сообщала о том, что Хамза бен Ладен мог быть ликвидирован в результате некой операции, которая была проведена в последние два года при администрации Трампа, при этом конкретная дата не уточнялась. Определенную роль в ней, согласно этим данным, сыграла разведка США.

В начале 2019 года Госдепартамент объявил о том, что Вашингтон готов заплатить $1 млн за информацию, которая позволит установить местонахождение Хамзы бен Ладена. По сведениям издания, на тот момент указанная операция уже была проведена, однако Вашингтон не был уверен в том, что Хамза бен Ладен убит. США рассчитывали таким образом получить подтверждение этого.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.