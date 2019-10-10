ЕС пригрозил США санкциями, если авиационный спор не будет урегулирован

10 октября 2019 16:41 (UTC+04:00)

Европейский союз может ввести санкции на товары из США, если торговый конфликт с Вашингтоном вокруг субсидий ЕС в авиационную отрасль не будет урегулирован. Об этом заявил в четверг глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров экономики и финансов в Люксембурге, которое транслировала пресс-служба Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Американская администрация должна знать, что в случае отсутствия урегулирования [конфликта], у Европы не будет другого выбора, кроме как ввести санкции", - сказал французский министр.

В начале октября Ле Мэр на своей странице в Twitter заявил, что принятие США санкций в рамках дела Airbus было бы ошибкой. "Дружественное решение судебного процесса по спору между Boeing и Airbus было бы правильным решением. Санкции США стали бы экономической и политической ошибкой. Мы с нашими европейскими партнерами готовы твердо отреагировать на это в рамках Всемирной торговой организации (ВТО)", - написал министр.

2 октября арбитраж ВТО разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза почти на $7,5 млрд в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus. Тяжба по субсидированию государствами Евросоюза Airbus идет с 2004 года. Вашингтон пожаловался на практику субсидий этой компании со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции. После этого состоялась серия разбирательств по спору.

ЕС настаивает, что привел ситуацию с субсидиями в соответствие с правилами ВТО. Однако в мае 2018 года апелляционный орган ВТО вынес решение в пользу США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США пообещали падение цен на нефть
Другие страны 08:00
США планируют разрешить некоторым американским фирмам торговать с Huawei
Другие страны 07:25
США рассматривают возможность валютного соглашения с Китаем
Другие страны 06:40
Запуск прибора изучения ионосферы перенесли на 24 часа
Другие страны 06:10
Сандерс заявил, что проблемы со здоровьем не помешают его предвыборной кампании
США 04:12
Постпред Турции в письме СБ ООН объяснил операцию в Сирии борьбой с терроризмом
Турция 03:15
Лента новостей
Сирийский район Телль-эль-Абьяд частично перешел под контроль ВС Турции
Турция 17:04
На границах Азербайджана откроются терминалы ASAN Viza
Туризм 16:56
Азербайджанское предприятие увеличит производство счетчиков воды
Бизнес 16:36
Турция экспортировала сельхозпродукты более чем на $16 млрд
Турция 16:32
Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина
Финансы 16:22
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан (ФОТО)
Политика 16:18
Гянджинский приборостроительный завод огласил объемы экспорта продукции за 9 месяцев 2019 года
Бизнес 16:11
Гянджинский приборостроительный завод огласил объемы производства продукции за 9 месяцев 2019 года
Бизнес 16:05
Территория Турции подверглась ракетному обстрелу со стороны Сирии – СМИ (ФОТО)
В мире 16:05