Генсек ООН призвал к решительным действиям для предотвращения гражданской войны в Ливии

19 января 2020 19:17 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество действовать решительно, чтобы предотвратить полномасштабную гражданскую войну в Ливии с разрушительными последствиями для всего региона. С таким заявлением он выступил в воскресенье на открытии международной конференции по Ливии в Берлине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы столкнулись с риском эскалации во всем регионе, - подчеркнул он. - Для Ливии нет военного решения. Сейчас настало время незамедлительных и решительных действий для предотвращения полномасштабной гражданской войны".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Ливии закрыты крупнейшее нефтяное месторождение Эш-Шарара и соседнее Эль-Филь
Другие страны 20:12
В Берлине открылась международная конференция по Ливии
Европа 18:10
Меркель и Маас встретились с ливийскими лидерами до конференции
Другие страны 17:29
Сарраджа и Хафтара не внесли в список участников конференции по Ливии
Европа 17:28
Путин прибыл в Берлин на конференцию по урегулированию в Ливии﻿
Другие страны 16:04
Глава Евросовета: политическому процессу в Ливии нужен перезапуск
Европа 15:49
Лента новостей
Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
США 20:23
В Ливии закрыты крупнейшее нефтяное месторождение Эш-Шарара и соседнее Эль-Филь
Другие страны 20:12
Президент Черногории отказался отменить закон о вероисповедании
Европа 19:51
Два человека убиты в стычках участников протестных акций с полицией в Багдаде
Арабские страны 19:32
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 19.01.2020
Политика 19:00
Французские военные выступили против пенсионной реформы правительства
Европа 18:44
В Китае произошло землетрясение
Китай 18:19
В Берлине открылась международная конференция по Ливии
Европа 18:10
Военные Ирана задержали кувейтские судна
Иран 17:44