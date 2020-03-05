Генсек НАТО обсудит поддержку Турции с главами минобороны Евросоюза

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече глав минобороны стран-членов ЕС в Хорватии намерен обсудить текущую ситуацию в Сирии и в Турции, а также сконцентрироваться на поддержке, которую альянс оказывает своему турецкому партнеру, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"НАТО уже оказывает поддержку Турции… Но Турция соседствует с Ираком и Сирией, ни один наш партнер так не страдает от терроризма. Поэтому, я думаю, мы сконцентрируем внимание на текущей ситуации, на поддержке, которую мы уже оказываем Турции", - заявил журналистам глава Североатлантического альянса в Загребе, общение с прессой транслировалось на сайте НАТО.

Отвечая на вопрос о необходимости введения бесполетной зоны над Идлибом, к чему призывала Анкара, Столтенберг призвал "не спекулировать опасными вещами".

"Очень опасно спекулировать. Прежде всего, необходимо политическое гражданское решение и политические обязательства, что позволит продвинуться вперед (в разрешении кризиса - ред.). Если я начну спекулировать, это породит еще большую неопределенность в ситуации, а это не то, что нам нужно. Поэтому я призываю всех не спекулировать", - сказал Столтенберг.