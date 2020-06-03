Председатель совета директоров Twitter оставил пост

Председатель совета директоров американской компании Twitter Омид Кордестани 1 июня покинул свою должность, которую займет бывший финансовый директор корпорации Google Патрик Пичетт. Об этом говорится в документе, опубликованном во вторник Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я своими глазами видел, как в Twitter осуществлялись важные перемены, направленные на укрепление и стабилизацию руководства с целью обеспечения долгосрочного устойчивого роста, и я убежден, что могу оставить роль председателя. Голос Патрика [Пичетта] в совете всегда был важным и независимым. Он подходящий человек, чтобы занять новую позицию независимого председателя [совета директоров]", - приводятся в заявлении слова Кордестани.

Патрик Пичетт с 31 декабря 2018 года был ведущим независимым директором Twitter. По данным телеканала CNBC, в 2008-2015 годах он занимал должность финансового директора Google. Кордестани находился на посту председателя совета директоров Twitter с октября 2015 года, он останется членом этого органа управления.