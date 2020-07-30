Страны G7 обсудили восстановление транспорта и туризма в условиях пандемии

редставители стран - членов Группы семи (G7) обсудили восстановление транспортной системы и туристической отрасли в условиях пандемии коронавируса нового типа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в пресс-релизе Госдепартамента США.

"Признавая сохраняющиеся проблемы, вызванные пандемией COVID-19, эксперты G7 выступили с инициативой по оживлению глобальной транспортной системы", - отмечается в сообщении.

Представители Группы семи подчеркнули необходимость сотрудничества на уровне международных организаций, национальных правительств и отраслей промышленности, а также призвали обратить внимание на существенную роль транспорта в восстановлении мировой экономики.