Илон Маск стал четвертым в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, поднялся вечером в понедельник на четвертую строчку в рейтинге богатейших людей мира, составляемом агентством Bloomberg, обогнав гендиректора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает агентство, акции Tesla выросли в понедельник на 11%, увеличив состояние Маска на $7,8 млрд. На данный момент Bloomberg оценивает состояние предпринимателя в $84,8 млрд. Пятое место с состоянием $84,6 млрд теперь занимает Бернар Арно, на шестом месте с $78,8 млрд находится владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани.

Таким образом, 49-летний Маск уступает лишь трем бизнесменам из США: третью строчку занимает глава Facebook Марк Цукерберг ($99 млрд), на втором месте - один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($121 млрд). Богатейшим человеком на Земле уже третий год остается глава корпорации Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в $188 млрд.