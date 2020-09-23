В Huawei заявили, что целью компании является выживание из-за давления со стороны США

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei испытывает серьезное давление со стороны США, в настоящее время целью компании является выживание. Об этом заявил в среду председатель правления, исполнительный директор компании Го Пин, выступая на открытии конференции Huawei Connect 2020 в Шанхае, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как вы все знаете, Huawei в эти дни находится в сложной ситуации. Непрекращающаяся агрессия со стороны правительства США привела к значительному давлению на нас. В настоящее время целью является выживание", - сказал он. В своем выступлении Го Пин вспомнил слова писателя Александра Дюма о том, что "вся человеческая мудрость сводится к двум словам - ожидание и надежда".

Как отметил председатель правления компании, сектор информационно-телекоммуникационных технологий имеет огромный потенциал для роста, учитывая тот факт, что предприятия и правительства активно вовлечены в процесс цифровизации. "Мы с нетерпением ожидаем открытия этой новой главы с нашими партнерами", - сказал Го Пин.

15 мая 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от внешних угроз. В результате Минторг США с 17 мая прошлого года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности фирмы закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. Впоследствии это ведомство выдало генеральную лицензию, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Власти США несколько раз продлевали ее действие.

17 августа Министерство торговли США ввело ограничения в отношении 38 дочерних компаний Huawei по доступу к продукции, произведенной с использованием технологий и американского программного обеспечения. В список вошли дочерние компании из 21 страны, в том числе из России (Huawei Cloud Russia и Huawei OpenLab Moscow). Трамп объяснил новые санкции в отношении китайской корпорации тем, что, по его мнению, она занимается шпионажем.