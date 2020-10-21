Шторм "Эпсилон" в Атлантическом океане усилился до урагана

Тропический шторм "Эпсилон" в Атлантическом океане усилился в среду до урагана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, штаб-квартира которого находится в Майами (Флорида).

По его данным, скорость ветра внутри атмосферного явления достигает 33,3 м/с. В настоящее время циклон находится в 875 км к юго-востоку от Бермудских островов и движется на северо-запад со скоростью около 20 км/ч. Ожидается, что ураган приблизится к Бермудским островам вечером в четверг.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.