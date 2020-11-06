ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 48,53 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 581 тыс., что представляет собой новый максимум роста заболеваемости за сутки с начала пандемии. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 8 тыс., превысив 1,23 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 19:46 мск 6 ноября в ВОЗ поступили сведения о 48 534 508 инфицированных и 1 231 017 умерших. Число заразившихся за сутки возросло на 581 679, а умерших - на 8 899.

До сих пор рекордным считался суточный показатель в 557 467 инфицированных, зафиксированный 31 октября. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более половины заразившихся за сутки (308 876) приходится на Европейский регион. На втором месте - Северная и Южная Америка (167 031 случай), на третьем - Юго-Восточная Азия (61 831).

Больше всего инфицированных, по информации ВОЗ, на 6 ноября зарегистрировано в США - 9 387 978. Далее следуют Индия (8 411 724), Бразилия (5 590 025), Россия (1 733 440), Франция (1 567 332), Испания (1 306 316), Аргентина (1 205 928), Великобритания (1 123 201), Колумбия (1 198 084), Мексика (943 630), Перу (911 787) и Италия (824 879).