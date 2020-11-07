Биржевые индексы в Нью-Йорке незначительно изменились

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в пятницу менялись разнонаправленно, но колебания были незначительными. По данным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones понизился на 66,78 пункта (-0,24%) и остановился на уровне 28 323,40.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 1,01 пункта (-0,03%), до отметки 3 509,44. Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 4,30 пункта (+0,04%), до уровня 11 895,23.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии понизилась на 3,51% - до $37,43 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,31% - до $1 952,80 за тройскую унцию.