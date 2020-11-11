ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю

Число заразившихся новым коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю более чем на 3,6 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 54 тыс., что на 9 тыс. больше, чем неделей раньше. Об этом сообщила в ночь на среду в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За последнюю неделю общее число случаев COVID-19 выросло на 8% по сравнению с предыдущей неделей, составив более 3,6 млн", - отмечается в информационном бюллетене ВОЗ. По состоянию на 8 ноября в мире было зарегистрировано около 49,7 млн заразившихся и более 1,2 млн летальных исходов. "Наибольшая доля новых случаев за семь дней по-прежнему приходится на Европейский регион, из которого пришли сообщения более чем о половине новых случаев (54%) и почти половине (47%) новых смертей", - указывает организация.

Предыдущий рекорд роста заболеваемости в мире за семь дней был зафиксирован с 26 октября по 1 ноября - более 3,3 млн случаев.