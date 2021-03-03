ВОЗ сообщила, что новые штаммы коронавируса расширили свою географию

Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса VOC 202012/01, обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен за неделю еще в пяти странах, и их общее число достигло 106. До 56 государств расширилась география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР, а штамм P.1, присутствие которого первоначально было выявлено в Бразилии и Японии, циркулирует сейчас в 29 в странах, и за минувшие семь дней их число не увеличилось. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В ее еженедельном эпидемиологическом бюллетене отмечается, что штамм VOC 202012/01 "выявлен с 23 февраля еще в пяти странах, и по состоянию на 2 марта в общей сложности 106 государств во всех шести регионах ВОЗ информировали о случаях [заболевания], вызванных этой разновидностью [коронавируса]". При этом "местная передача" данного штамма была зафиксирована в 42 странах.

Что касается разновидности коронавируса 501Y.V2, то с 23 февраля она обнаружена дополнительно в пяти странах, и их общее число достигло сейчас 56. О "местной передаче" этого штамма сообщили восемь государств. В свою очередь, разновидность коронавируса P.1 циркулирует в 29 странах, и за неделю их число не выросло.

По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC-202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии штамм P.1 циркулирует с декабря.