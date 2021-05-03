G7 выделит $15 млрд на школьное образование девочек в развивающихся странах

Страны Группы семи (G7) планируют направить $15 млрд в ближайшие два года на поддержку женского школьного образования в развивающихся странах. Об этом в понедельник сообщил МИД Великобритании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Государства - члены "семерки" надеются, что благодаря выделенным средствам к 2026 году более 40 млн девочек в странах с низким уровнем доходов получат возможность пойти в школу, а 20 млн девочек из этих стран к 10 годам научатся читать. "Инвестиции в образование девочек являются одними из самых дальновидных капиталовложений, поскольку позволяют вытащить людей из бедности, способствуют росту экономики, спасают жизни и помогают преодолеть последствия пандемии коронавируса. Ребенок, чья мать умеет читать, на 50% чаще доживает до пятилетнего возраста, в два раза чаще сам посещает школу, а также на 50% чаще вакцинируется, чем дети безграмотных матерей", - отмечается в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

Предполагается, что $15 млрд будут распределены в рамках механизма 2X Challenge - партнерства между учреждениями по финансированию развития, запущенного странами G7 в 2018 году. Это партнерство оперирует средствами указанных организаций и международных банков развития с целью предоставления финансовой помощи предприятиям, которые принадлежат женщинам или где работает много женщин и чья деятельность направлена в основном на женский пол.

В МИД Соединенного Королевства подчеркнули, что подобные проекты особенно важны в тот период, когда пандемия коронавируса "серьезно сказалась на женщинах и девочках", которые из-за нее недосчитались школьных занятий, "не имели необходимого доступа к услугам в сфере охраны репродуктивного здоровья, столкнулись с ростом насилия и повышенным риском потери работы".