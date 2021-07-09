Сделанный Леонардо да Винчи набросок головы медведя продали за рекордные $12,2 млн

Созданный Леонардо да Винчи (1452-1519) набросок под названием "Голова медведя" ушел в четверг с молотка за £8,86 млн ($12,2 млн) на аукционе Christie's. Об этом свидетельствуют результаты продолжающихся в Лондоне торгов.

Маленькая зарисовка размером семь на семь сантиметров выполнена серебряным карандашом на бумаге розово-бежевого оттенка. Изображение примечательно точной и трудоемкой техникой, которой Леонардо обучил флорентийский художник Андреа дель Верроккьо (1435-1488).

Как сообщили корреспонденту ТАСС в аукционном доме, речь идет о рекордной стоимости для рисунка да Винчи. Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году также на торгах Christie's. Тогда работа под названием "Лошадь и всадник" была продана за £8,1 млн ($11,5 млн по курсу на тот момент), что стало рекордом для рисунка старых мастеров.

Эксперты считают, что набросок был создан в начале 1480-х годов, предположительно, до его переезда из Флоренции в Милан около 1482 года.