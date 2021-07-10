В ООН выразили обеспокоенность из-за захвата талибами погранпунктов в Афганистане
Ситуация в Афганистане вызывает все большее беспокойство.
Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать захват талибами ряда погранпунктов на границе Афганистана с Ираном и Таджикистаном, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.
"Мы сохраняем все растущую обеспокоенность военной ситуацией на земле в Афганистане и продолжением боев, - сказал он. - Критически важно, чтобы все стороны удвоили свои усилия по достижению соглашения".
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