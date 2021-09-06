Умер Жан-Поль Бельмондо

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни, передает в понедельник Trend со ссылкой на Газета.ру.

Артист скончался 6 сентября, его смерть подтвердил адвокат.

Жан-Поль Бельмондо дебютировал в кино в 1957 году, а мировую популярность артист обрел после роли в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», вышедшем на экраны в 1960 году.

Сыграл яркие роли в фильмах «Чочара», «Женщина есть женщина», «Стависки», «Профессионал», «Безумный Пьеро», «Обезьяна зимой», «Стукач», «Борсалино», «Сирена с «Миссисипи».

В 1980-е основал собственную кинокомпанию и впервые с начала успешной актерской карьеры вернулся на театральные подмостки.

В 2001 году Жан-Поль Бельмондо перенес инсульт, но в 2008 году после взятого для восстановления перерыва продолжил сниматься в кино. В 2015 году он завершил актерскую карьеру, однако позднее пообещал рассмотреть предложения о съемках, если они поступят.

В 2016 году артист получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф.