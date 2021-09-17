Названы три "убийцы" холестерина в организме

Названы продукты, употребление которых может привести к снижению уровня холестерина в крови. Их перечислила британский врач Дебора Ли, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Она отметила, что уровень холестерина повышается из-за особенностей питания. Впрочем, не всегда - к нему также могут привести заболевания почек, гипотиреоз, ожирение, анорексия, курение, а также неумеренное пьянство или потребление слишком большого количества соленой пищи, сообщает Express.

Ли посоветовала есть поменьше жирного мяса, колбас, выпечки, сыров и десертов. Все эти продукты повышают уровень холестерина.

Но существуют и три "убийцы" этого вещества - ненасыщенные жиры, молочные продукты и клетчатка.

В частности, пользу для организма принесет употребление орехов, оливкового и кунжутного масла, красной рыбы, бобовых и мяса птицы. Следует отдать предпочтение черному хлебу, коричневому рису и неочищенным макаронным изделиям.

Помогут справиться с избытком холестерина молоко, йогурты и спреды.